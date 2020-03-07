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Экспорт Китая упал на 17% из-за коронавируса

Новости » Экономика     07.03.2020 - 22:56
Экспорт Китая упал на 17% из-за коронавируса
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Экспорт Китая составил 292,45 млрд долларов

Экспорт Китая снизился на 17,2% в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая.

Сообщается, что экспорт составил 292,45 млрд долларов. Импорт страны снизился на 4% и составил 299,5 млрд долларов, а сальдо торгового баланса оказалось отрицательным и составило 7,09 млрд. Также за январь и февраль внешний товарооборот Китая сократился на 11%, составив 591,9 млрд.

Кроме того, ущерб торговле Китая с другими странами нанесли прежде всего вспышка коронавирусной инфекции и продление праздничных выходных дней по случаю Нового года по лунному календарю.

По информации управления, влияние эпидемиологической обстановки носит временный характер и общая положительная тенденция развития внешней торговли не изменилась.

Напомним, исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 может привести к кризису в экономике Украины.

По его словам, вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике. Он добавил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса.

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