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Експорт Китаю впав на 17% через коронавірус

Новини » Економіка     07.03.2020 - 22:56
Експорт Китаю впав на 17% через коронавірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Експорт Китаю склав 292,45 млрд доларів

Експорт Китаю знизився на 17,2% в січні і лютому на тлі поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Головне митне управління Китаю.

Повідомляється, що експорт склав 292,45 млрд доларів. Імпорт країни знизився на 4% і склав 299,5 млрд доларів, а сальдо торгового балансу виявилося негативним і склало 7,09 млрд. Також за січень і лютий зовнішній товарообіг Китаю скоротився на 11%, склавши 591,9 млрд.

Крім того, збиток торгівлі Китаю з іншими країнами завдали насамперед спалах коронавирусной інфекції та продовження святкових вихідних днів з нагоди Нового року за місячним календарем.

За інформацією управління, вплив епідеміологічної обстановки носить тимчасовий характер і загальна позитивна тенденція розвитку зовнішньої торгівлі не змінилася.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що епідемія нового типу коронавірусу COVID-19 може привести до кризи в економіці України.

За його словами, ймовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці. Він додав, що уряд повинен підготувати стратегії, аби протистояти економічним наслідкам коронавірусу.

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