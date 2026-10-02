Экспорт камня из Украины: бизнес поддержал таможенную пошлину и призвал развивать переработку

Торговый дом "Головинский", занимающийся добычей строительного и декоративного камня, поддерживает введение пошлин на экспорт необработанного сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора компании ТД "Головинский" Александра Семака, которые он сказал на конференции United by Mining, организованной Национальной ассоциацией добывающей промышленности.

"Мы поддерживаем идею пошлины. Пошлина прибавит стоимости камня на несколько процентов, при этом экспорт не остановится", – сказал он.

Спикер добавил, что у Украины большие запасы строительного и декоративного камня, значительные залежи сосредоточены в Житомирской области.

"Мы продаем камень за копейки, а он должен стоить как итальянский мрамор", – считает Семак.

Украина должна наладить переработку сырья, но построить завод по переработке камня – достаточно сложная задача, ведь необходимо учесть условия подключения к электрическим сетям, территорию для отходов производства, квалифицированный персонал и другие факторы.

Глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Орынчак прокомментировала, что, например, лабрадорит – это уникальный камень, который едет из Украины на переработку в Китай и даже Россию.

В то же время, украинский бизнес налаживает переработку камня, что создает дополнительную себестоимость внутри страны.