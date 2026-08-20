Частковий експорт газу дасть можливість інвестувати у новий видобуток, - Нагорняк

За його словами, державне "Укргазвидобування" працює насамперед на внутрішній ринок: видобутий газ закачується у сховища та використовується для потреб населення і теплокомуненерго.

Інша ситуація у приватних компаній, які продають ресурс на комерційному ринку і зацікавлені у можливості реалізовувати частину газу в Європі, де ціна вища.

"Є приватні компанії, ряд приватних компаній, не одна…менших і більш дрібних, які розуміють, що ціна в Україні е там нижча, нижча і вони хотіли б частково свій газ продавати в Європейський Союз", - сказав Нагорняк.

Він додав, що після запровадження заборони на експорт приватні видобувники регулярно порушують це питання перед урядом, оскільки хочуть мати можливість заробляти та сплачувати більше податків.

"Ну ми ж не можемо працювати в збиток, ми хочемо щось заробляти і сплачувати податки до державного бюджету", - передав він позицію компаній.

Водночас Нагорняк не виключає альтернативного варіанту: уряд і "Нафтогаз" можуть домовитися з приватними компаніями про ціну, за якою ресурс викуповуватимуть для закачування в українські сховища.

Порівнюючи ситуацію з експортом продукції оборонної промисловості, депутат наголосив, що для розвитку галузі компаніям потрібна можливість продавати частину продукції за межі країни.

"Так само і наші газовики, вони кажуть: "Ну, ми хочемо частково ж якийсь цей продукт продавати назовні, тому що там інша ціна". Через те тут ми маємо шукати якийсь розумний баланс", - сказав Нагорняк.