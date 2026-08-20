Частичный экспорт газа позволит инвестировать в новую добычу, - Нагорняк

Украина может рассматривать частичный экспорт частной добычи, но решение должно учитывать интересы внутреннего рынка и потребность компаний сохранять экономику добычи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергея Нагорняка.
По его словам, государственная "Укргаздобыча" работает прежде всего на внутренний рынок: добываемый газ закачивается в хранилища и используется для нужд населения и теплокоммунэнерго.
Другая ситуация у частных компаний, продающих ресурс на коммерческом рынке и заинтересованных в возможности реализовывать часть газа в Европе, где цена выше.
"Есть частные компании, ряд частных компаний, не одна…меньших и более мелких, которые понимают, что цена в Украине там ниже, ниже и они хотели бы частично свой газ продавать в Европейский Союз", - сказал Нагорняк.
Он добавил, что после введения запрета на экспорт частные добычи регулярно поднимают этот вопрос перед правительством, поскольку хотят иметь возможность зарабатывать и платить больше налогов.
"Ну, мы же не можем работать в убыток, мы хотим что-то зарабатывать и платить налоги в государственный бюджет", - передал он позицию компаний.
В то же время Нагорняк не исключает альтернативный вариант: правительство и "Нафтогаз" могут договориться с частными компаниями о цене, по которой ресурс будут выкупаться для закачки в украинские хранилища.
Сравнивая ситуацию с экспортом продукции оборонной промышленности, депутат подчеркнул, что для развития отрасли компаниям нужна возможность продавать часть продукции за пределы страны.
"Так же и наши газовщики, они говорят: "Ну, мы хотим частично какой-то этот продукт продавать наружу, потому что там другая цена". Поэтому здесь мы должны искать какой-то разумный баланс", - сказал Нагорняк.
Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа – более чем на 40% больше, чем в прошлом.
Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.
Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявлял, что контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства для восстановления поврежденных мощностей, бурения новых скважин и увеличения собственной добычи.
Именно Ассоциация, в которую входят как государственная "Укргаздобыча", так и частные компании, представила правительству расчеты по возможному возобновлению экспорта газа.