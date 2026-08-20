Частичный экспорт газа позволит инвестировать в новую добычу, - Нагорняк

По его словам, государственная "Укргаздобыча" работает прежде всего на внутренний рынок: добываемый газ закачивается в хранилища и используется для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Другая ситуация у частных компаний, продающих ресурс на коммерческом рынке и заинтересованных в возможности реализовывать часть газа в Европе, где цена выше.

"Есть частные компании, ряд частных компаний, не одна…меньших и более мелких, которые понимают, что цена в Украине там ниже, ниже и они хотели бы частично свой газ продавать в Европейский Союз", - сказал Нагорняк.

Он добавил, что после введения запрета на экспорт частные добычи регулярно поднимают этот вопрос перед правительством, поскольку хотят иметь возможность зарабатывать и платить больше налогов.

"Ну, мы же не можем работать в убыток, мы хотим что-то зарабатывать и платить налоги в государственный бюджет", - передал он позицию компаний.

В то же время Нагорняк не исключает альтернативный вариант: правительство и "Нафтогаз" могут договориться с частными компаниями о цене, по которой ресурс будут выкупаться для закачки в украинские хранилища.

Сравнивая ситуацию с экспортом продукции оборонной промышленности, депутат подчеркнул, что для развития отрасли компаниям нужна возможность продавать часть продукции за пределы страны.

"Так же и наши газовщики, они говорят: "Ну, мы хотим частично какой-то этот продукт продавать наружу, потому что там другая цена". Поэтому здесь мы должны искать какой-то разумный баланс", - сказал Нагорняк.