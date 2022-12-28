Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття

Експорт російського "Газпрому" в 2022 році скоротився майже вдвічі - досягнувши найнижчого рівня з початку 21 століття. Після вторгнення Росії до України значно знизився потік газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Цього року

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "з політичних мотивів".

Проте, раніше РБК-Україна повідомляло, що за чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.