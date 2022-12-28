UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття

Фото: експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Експорт російського "Газпрому" в 2022 році скоротився майже вдвічі - досягнувши найнижчого рівня з початку 21 століття. Після вторгнення Росії до України значно знизився потік газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цього року

Через введені ЄС санкції

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "з політичних мотивів".

Проте, раніше РБК-Україна повідомляло, що за чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГазпромСанкції проти Росії