У РФ хочуть відновити постачання газу до ЄС через "Ямал-Європа"

Віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "по політичних мотивах".

За його словами, європейський ринок "залишається актуальним, оскільки зберігається дефіцит газу", а у Росії "є всі можливості для відновлення постачання".

"Наприклад, незадіяним залишається трубопровід "Ямал-Європа", зупинений по політичних мотивах", - заявив Новак в інтерв'ю.

Віце-прем'єр РФ також побачив зростання попиту на російський газ із Європи.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що попит на наш газ є. Тому ми продовжуємо розглядати Європу як потенційний ринок збуту нашої продукції. Зрозуміло, що проти нас розгорнуто масштабну кампанію, яка закінчилася диверсіями проти "Північного потоку"", - розповів він.

Росія після повномасштабного вторгнення в Україну перебуває в енергетичному протистоянні з Європою. У травні "Газпром" припинив постачання газопроводом "Ямал-Європа", що проходить через Польщу, і припинив подачу газу дистриб'ютору в Німеччині. У Москві тоді розповіли, що "Газпром" був змушений призупинити постачання через санкції проти своєї материнської компанії "ЄвроПол ГАЗ". Додамо, що у грудні постачання газу із заходу на схід із Німеччини до Польщі також було тимчасово зупинено.