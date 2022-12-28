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Экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия

Фото: экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое - достигнув самого низкого уровня с начала 21 века. После вторжения России в Украину значительно снизился поток газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В текущем году

Из-за введенных ЕС санкций в

Напомним, вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам".

Однако, ранее РБК-Украина сообщало, что за четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%.

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