Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття

Експорт російського "Газпрому" в 2022 році скоротився майже вдвічі - досягнувши найнижчого рівня з початку 21 століття. Після вторгнення Росії до України значно знизився потік газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Цього року російський газовий гігант відправив 100,9 мільярда кубометрів палива в країни за межами колишнього Радянського Союзу. Це на 46% менше, а ніж було у 2021 році.

Через введені ЄС санкції протягом кількох місяців поставки компанії значно скоротились. На початку цього року низка європейських країн були повністю відключені від російського газу через відмову платити за поставки в рублях. До того ж майже всі основні маршрути трубопроводів, що постачають російський газ, були певним чином скомпрометовані.

Зараз російський газ до Європи надходить лише через один з пунктів транскордонного кордону Росії з Україною та через одну нитку газопроводу "Турецький потік" через Туреччину до Угорщини та Сербії.