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Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття

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Росія, Середа 28 грудня 2022 18:11
Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття Фото: експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Експорт російського "Газпрому" в 2022 році скоротився майже вдвічі - досягнувши найнижчого рівня з початку 21 століття. Після вторгнення Росії до України значно знизився потік газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цього року російський газовий гігант відправив 100,9 мільярда кубометрів палива в країни за межами колишнього Радянського Союзу. Це на 46% менше, а ніж було у 2021 році.

Через введені ЄС санкції протягом кількох місяців поставки компанії значно скоротились. На початку цього року низка європейських країн були повністю відключені від російського газу через відмову платити за поставки в рублях. До того ж майже всі основні маршрути трубопроводів, що постачають російський газ, були певним чином скомпрометовані.

Зараз російський газ до Європи надходить лише через один з пунктів транскордонного кордону Росії з Україною та через одну нитку газопроводу "Турецький потік" через Туреччину до Угорщини та Сербії.

Проте наразі "Газпром" поступово нарощує поставки до Китаю, причому добові обсяги в грудні перевищували договірні рівні, а в окремі дні - досягали рекордів.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа", який раніше був зупинений "з політичних мотивів".

Проте, раніше РБК-Україна повідомляло, що за чотири місяці ЄС скоротив споживання газу на 20%.

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