ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия

Новина українською →
Россия, Среда 28 декабря 2022 18:11
Экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия Фото: экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое - достигнув самого низкого уровня с начала 21 века. После вторжения России в Украину значительно снизился поток газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В текущем году российский газовый гигант отправил 100,9 миллиарда кубометров топлива в страны за пределами бывшего Советского Союза. Это на 46% меньше, чем было в 2021 году.

Из-за введенных ЕС санкций в течение нескольких месяцев поставки компании значительно сократились. В начале этого года ряд европейских стран был полностью отключен от российского газа из-за отказа платить за поставки в рублях. К тому же почти все основные маршруты трубопроводов, которые поставляют российский газ, были определенным образом скомпрометированы.

Сейчас российский газ в Европу поступает только через один из пунктов трансграничной границы России с Украиной и одну нить газопровода "Турецкий поток" через Турцию в Венгрию и Сербию.

Однако сейчас "Газпром" постепенно наращивает поставки в Китай, причем суточные объемы в декабре превышали договорные уровни, а в отдельные дни - достигали рекордов.

Напомним, вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам".

Однако, ранее РБК-Украина сообщало, что за четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Российская Федерация Санкции против России
NEWS
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну