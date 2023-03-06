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Експорт електроенергії дозволить підтримати фінансовий стан "Укренерго", - експерт

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Понеділок 06 березня 2023 20:48
Експорт електроенергії дозволить підтримати фінансовий стан "Укренерго", - експерт Фото: експорт електроенергії дозволить підтримати фінансовий стан "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Надлишкову електроенергію можна експортувати до Європи та заробляти на цьому, замість того, щоб обмежувати її виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, зараз в окремі години доби існує профіцит електроенергії. Через це "Укренерго" вимушена обмежувати виробництво електрики, в першу чергу з відновлювальних джерел енергії.

Омельченко підкреслив, що за ці обмеження виробництва "Укренерго" має виплачувати виробникам компенсацію.

"Треба розглянути можливість експорту електричної енергії в окремі години для того, щоб, по-перше, зелена генерація могла заробляти в цій ситуації, зменшувати боргову напругу. А з іншого боку, "Укренерго", так сказати не збільшувала своєї заборгованості", - сказав він.

Омельченко додав, що на енергоринку існують дуже великі борги. Зокрема борги на балансуючому ринку складають 14 млрд грн, а заборгованість перед "зеленою" генерацією за 2022 рік склала 18 млрд грн.

"Тому вирішення фінансової проблеми, я думаю, що це основне, одне з основних завдань. А для цього потрібно дещо змінювати підходи до роботи ринку електричної енергії", - підсумував він.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що Україні вигідно експортувати електроенергію, враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку.

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Електроенергія Укренерго
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