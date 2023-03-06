Экспорт электроэнергии позволит поддержать финансовое состояние "Укрэнерго", - эксперт

Избыточную электроэнергию можно экспортировать в Европу и зарабатывать на этом вместо того, чтобы ограничивать ее производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, сейчас в отдельные часы суток существует профицит электроэнергии. Поэтому "Укрэнерго" вынуждена ограничивать производство электричества, в первую очередь из возобновляемых источников энергии.

Омельченко подчеркнул, что за эти ограничения производства "Укрэнерго" должно выплачивать производителям компенсацию.

"Нужно рассмотреть возможность экспорта электрической энергии в отдельные часы для того, чтобы, во-первых, зеленая генерация могла зарабатывать в этой ситуации, уменьшать долговое напряжение. А с другой стороны, "Укрэнерго", так сказать, не увеличивала свою задолженность", - сказал он.

Омельченко добавил, что на энергорынке существуют очень большие долги. В частности, долги на балансирующем рынке составляют 14 млрд грн, а задолженность перед "зеленой" генерацией за 2022 год составила 18 млрд грн.

"Поэтому решение финансовой проблемы, я думаю, что это основная, одна из основных задач. А для этого нужно несколько изменять подходы к работе рынка электрической энергии", - подытожил он.

Напомним, бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что Украине выгодно экспортировать электроэнергию, учитывая плохое финансовое состояние энергорынка.