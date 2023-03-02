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Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку, - екс-міністр

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 15:34
Україні вигідно експортувати електроенергію враховуючи поганий фінансовий стан енергоринку, - екс-міністр Фото: Олексій Оржель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україні вигідно розпочати експорт електроенергії в профіцитні "денні" години, коли найбільш активною є сонячна енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра енергетики Олексія Оржеля.

"У нас насправді вже є ситуація, коли є профіцитні години та обмеження генерації на сонячних електростанціях, вперше це відбулось вже всередині лютого. Зважаючи на те, що у нас сильно знизилось споживання через війну, та на специфіку нашого балансу, є профіцити, особливо в години активності сонячної генерації. Було б дуже непогано, якщо можна було б отримати додаткові кошти з європейських ринків, зважаючи на низьку ліквідність та важку ситуацію в енергетичному секторі", - заявив Оржель.

На його думку, було б логічним продавати електроенергію з ВДЕ на експорт, з огляду на потребу у виплатах заборгованості за "зеленим" тарифом.

"Якщо говорити про логіку експорту в "денні" години, коли багато сонця, то здебільшого ці гроші має отримувати сонячна генерація. Оскільки є певні зобовʼязання з боку держави за "зеленим" тарифом, і поки не проглядається 100% оплата заборгованості перед ВДЕ. Тому було б логічно, зважаючи на те, що якраз СЕС роблять цей профіцит, продавати електроенергію та частково покривати "зелений" тариф", - вказує він.

Нагадаємо, раніше керівник "Центру економічного відновлення" та радник премʼєр-міністра Кирило Криволап заявляв, що експортуючи електроенергію в години профіциту Україна зможе залучити додаткові кошти, які будуть працювати на відновлення української економіки та енергосистеми.

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Олексій Оржель Електроенергія
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