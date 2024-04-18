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Экспорт дизельного топлива из России упал на четверть после ударов дронов по НПЗ

Украина, Четверг 18 апреля 2024 13:33
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Экспорт дизельного топлива из России упал на четверть после ударов дронов по НПЗ Фото: Россия вынуждена экспортировать сырую нефть, а не дизель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экспорт дизельного топлива из России продолжает падать в течение нескольких недель после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Данные аналитической компании Kpler показывают, что поставки в среднем составляли 0,74 миллиона баррелей в день за 10 дней до 13 апреля. Это примерно на 25% ниже по сравнению со средним показателем в это время года в период с 2019 по 2023 год.

Трейдеры внимательно наблюдают за тем, что происходит с потоками российского топлива. Поскольку темпы переработки нефти в стране в последнее время находятся вблизи 11-месячного минимума, существует вероятность того, что ей, возможно, придется перенаправить всю сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок.

Хотя потоки сырой нефти одновременно выросли, существуют практические ограничения на рост этих поставок, отмечает Bloomberg.

Последняя атака дронов на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля, но потребуется время, чтобы любые сбои на заводах повлияли на экспортные потоки.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин предупредил 9 апреля, что недавние атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на глобальные энергетические рынки. Он посоветовал Киеву бить по другим целям.

После его заявления в Офисе президента Украины заявили, что Украина продолжит уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы. Советника руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что все заявления американских чиновников против ударов Украины по российским НПЗ - это внутренние дискуссии насчет интересов США. Но они не являются ультимативными предложениями для нашей страны.

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НПЗ Российская Федерация
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