Экспорт дизельного топлива из России упал на четверть после ударов дронов по НПЗ

Экспорт дизельного топлива из России продолжает падать в течение нескольких недель после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Данные аналитической компании Kpler показывают, что поставки в среднем составляли 0,74 миллиона баррелей в день за 10 дней до 13 апреля. Это примерно на 25% ниже по сравнению со средним показателем в это время года в период с 2019 по 2023 год.

Трейдеры внимательно наблюдают за тем, что происходит с потоками российского топлива. Поскольку темпы переработки нефти в стране в последнее время находятся вблизи 11-месячного минимума, существует вероятность того, что ей, возможно, придется перенаправить всю сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок.

Хотя потоки сырой нефти одновременно выросли, существуют практические ограничения на рост этих поставок, отмечает Bloomberg.

Последняя атака дронов на российский нефтеперерабатывающий завод произошла 2 апреля, но потребуется время, чтобы любые сбои на заводах повлияли на экспортные потоки.