Експорт брухту загрожує економічній безпеці України, обмеження потрібні ще "на вчора", - Каленков

"Це ставить під загрозу роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу, бо посилює дефіцит брухту всередині України. Металурги ще на початку поточного року зверталися до уряду із закликом у той чи інший спосіб обмежити відтік стратегічної сировини за межі країни", - сказав він.

За його оцінками, наразі на українському ринку спостерігається дефіцит брухту, який за 9 місяців становив 180 тис. т.

У 2025 році ситуація лише погіршилася: вже за підсумками січня-вересня обсяги експорту брухту перевищили ті, що були зафіксовані за весь 2024 рік, і становили 312 тис. т (зростання +54%).

"Тому на тлі таких вкрай несприятливих тенденцій, які загрожують економіці країни, уряд зробив перші кроки до ухвалення державного та вольового рішення - тимчасово обмежити експорт металобрухту", - підкреслив Олександр Каленков.

Голова "Укрметалургпрому" назвав ініціативу Кабміну встановити нульову квоту на експорт металобрухту з 1 січня 2026 року "економічно обґрунтованою".

"Метал, виготовлений із переробленого брухту й експортований, приносить у бюджет у 8-10 разів більше надходжень, аніж сировинний брухт, вивезений транзитом через ЄС. За нашими оцінками, втрати валютної виручки за такою схемою за 9 місяців становили 0,5–1,1 млрд доларів", - підкреслив президент асоціації.

Олександр Каленков також нагадав про соціальний фактор, оскільки переважна більшість металургійних заводів розташовані у прифронтових регіонах, а деякі навіть у зонах активних бойових дій.

"Вони забезпечують десятки тисяч робочих місць у цих областях, а одне робоче місце у металургійному виробництві формує 4-5 робочих місць у суміжних галузях. Отже, якщо підсумувати, враховуючи металургів, суміжників і членів їхніх сімей, то йдеться про забезпечення роботою та доходом приблизно 1 млн українців у прифронтових регіонах", - констатував він.

Крім того, Каленков наголосив, що нульова квота та експортне мито у 180 євро за тону сформують загальну інфраструктуру, яка дасть можливість зберегти стратегічну сировину, тобто металобрухт, всередині країни.

"Мито блокує прямий експорт до Туреччини, однак не діє у торгівлі з країнами ЄС. Недобросовісні експортери користуються цим, вивозячи брухт транзитом до європейських портів, звідки він прямує до Туреччини та Індії - країн, що купують енергоносії у РФ і тим самим опосередковано підтримують її агресію", - повідомив експерт.

Тобто, більша частина українського брухту прямує через порти ЄС транзитом, а не залишається у європейських металургів, тож фактично Євросоюз і Україна "власноруч годують конкурентів", підкреслив президент "Укрметалургпрому".

Каленков додав, що він очікує активний спротив запровадженню нульової квоти з боку експортерів металобрухту, серед яких чимало компаній із сумнівною репутацією.