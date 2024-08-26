До експлуатації у ЗСУ допустили український безпілотний транспортер BoarTAC

Зброя та техніка в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Міноборони України допустило до постачання у війська Збройних сил шведський гусеничний бронетранспортер Pbv 302.

Також Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.

Окрім того, в Україні від початку повномасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

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