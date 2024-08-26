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К эксплуатации в ВСУ допустили украинский беспилотный транспортер BoarTAC

Фото: к эксплуатации в ВСУ был допущен украинский беспилотный транспортер BoarTAC (t.me/ministry_of_defense_uа)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

Отмечается, что при проектировании транспортера разработчики учли требования, которые были сформированы на основе боевого опыта украинских защитников.  

Дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять:

  • доставку боеприпасов и провизии;
  • эвакуацию раненых;
  • разминирование и установка минных заграждений.

Также транспортер можно использовать в качестве дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные преграды. При этом перевозит на себе около 200 кг груза или тянет прицеп с аналогичным весом.

Оружие и техника в ВСУ

Напомним, недавно Минобороны Украины допустило к поставке в войска Вооруженных сил шведский гусеничный бронетранспортер Pbv 302.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад.

Кроме того, в Украине с начала полномасштабной военной агрессии РФ было допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов бронетехники как отечественного, так и иностранного производства.

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