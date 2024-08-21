До експлуатації в ЗСУ допустили близько 20 зразків спецтехніки для перевезення важкого озброєння

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків спеціалізованої автотехніки та транспортних засобів для перевезення великогабаритних та великотоннажних вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як повідомляється, зокрема, від початку широкомасштабного вторгнення Росії автопарк спеціалізованої техніки ЗСУ підсилили важковозні транспортні напівпричепи (так звані "трали"), сідельні та звичайні автотягачі виробництва відомих автомобільних концернів США, Європи, Азії. А також - продукція вітчизняних підприємств.

У відомстві зазначили, що сідельні автотягачі та важкі причепи потрібні для забезпечення транспортування різних видів озброєння та бойової техніки: танків, самохідних артилерійських установок, бойових броньованих машин, інших габаритних вантажів військового призначення тощо.

Використання спеціальної автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів дозволяє військам у разі необхідності оперативно переміщувати бронетехніку та інше важке обладнання з однієї точки до іншої.

Такий спосіб логістики дозволяє, зокрема, економити цінний власний моторесурс важкої бронетехніки. Крім того, важковозна автотехніка забезпечує надійну доставку пошкодженої "броні" на ремонтні бази.