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Експлуатація тварин. Коли і як можуть карати власників коней, що заробляють на розвагах у парках

Використання тварин у спеку може каратися штрафом (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень заборонене законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

На які види діяльності поширюється закон

В цілому закон про захист тварин поширюється на такі види діяльності:

  • скотарство (включаючи племінне скотарство)
  • поводження з тваринами на території державних природних заповідників та на інших особливо охоронюваних природних територіях
  • мисливство, мисливське господарство, рибальство
  • утримання домашніх тварин і племінна робота з ними
  • використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах
  • використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей
  • використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні
  • використання тварин у виробництві (в тому числі у виробництві біологічних препаратів)
  • інші види діяльності (де здійснюється вплив на тварин)

Згідно з документом, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

За що і як можуть покарати власників коней

Юрист пояснив, що використання у спеку тварин для катання дітей (або дорослих) та проведення розважальних заходів може розцінюватись як використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень (що заборонено законом).

Отже, такі дії можуть кваліфікуватись як жорстоке поводження з тваринами.

Це тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 3 400 до 5 100 грн - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).

Основні принципи захисту тварин в Україні

Згідно зі статтею 4 закону, поводження з тваринами в Україні ґрунтується на таких основних принципах:

  • жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності (адже це спричиняє моральну шкоду людині)
  • забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям
  • право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені (відповідно до цього закону)
  • заборона жорстоких методів умертвіння тварин
  • відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
  • утримання та поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині

Крім того, статтею 5 документа забороняється:

  • пропаганда жорстокого поводження з тваринами
  • заклики до жорстокого поводження з ними
  • пропаганда мисливства у системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти
  • використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що в цілому можуть покарати власників тварин.

Читайте також, що відомо про штраф за неправильний вигул собак.

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