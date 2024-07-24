Експлуатація тварин. Коли і як можуть карати власників коней, що заробляють на розвагах у парках

На які види діяльності поширюється закон

В цілому закон про захист тварин поширюється на такі види діяльності:

скотарство (включаючи племінне скотарство)

поводження з тваринами на території державних природних заповідників та на інших особливо охоронюваних природних територіях

мисливство, мисливське господарство, рибальство

утримання домашніх тварин і племінна робота з ними

використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах

використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей

використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні

використання тварин у виробництві (в тому числі у виробництві біологічних препаратів)

інші види діяльності (де здійснюється вплив на тварин)

Згідно з документом, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

За що і як можуть покарати власників коней

Юрист пояснив, що використання у спеку тварин для катання дітей (або дорослих) та проведення розважальних заходів може розцінюватись як використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень (що заборонено законом).

Отже, такі дії можуть кваліфікуватись як жорстоке поводження з тваринами.

Це тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 3 400 до 5 100 грн - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).

Основні принципи захисту тварин в Україні

Згідно зі статтею 4 закону, поводження з тваринами в Україні ґрунтується на таких основних принципах:

жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності (адже це спричиняє моральну шкоду людині)

забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям

право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені (відповідно до цього закону)

заборона жорстоких методів умертвіння тварин

відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

утримання та поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині

Крім того, статтею 5 документа забороняється: