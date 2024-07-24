Експлуатація тварин. Коли і як можуть карати власників коней, що заробляють на розвагах у парках

Використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень заборонене законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження".
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
В цілому закон про захист тварин поширюється на такі види діяльності:
Згідно з документом, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.
Юрист пояснив, що використання у спеку тварин для катання дітей (або дорослих) та проведення розважальних заходів може розцінюватись як використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень (що заборонено законом).
Отже, такі дії можуть кваліфікуватись як жорстоке поводження з тваринами.
Це тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 3 400 до 5 100 грн - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).
Згідно зі статтею 4 закону, поводження з тваринами в Україні ґрунтується на таких основних принципах:
Крім того, статтею 5 документа забороняється:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що в цілому можуть покарати власників тварин.
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