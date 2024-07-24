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Эксплуатация животных. Когда и как могут наказывать владельцев лошадей, зарабатывающих на развлечениях в парках

Использование животных в жару может наказываться штрафом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок запрещено законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

На какие виды деятельности распространяется закон

В целом закон о защите животных распространяется на следующие виды деятельности:

  • скотоводство (включая племенное скотоводство)
  • обращение с животными на территории государственных природных заповедников и других особо охраняемых природных территориях
  • охота, охотничье хозяйство, рыболовство
  • содержание домашних животных и племенная работа с ними
  • использование животных в цирках, зоопарках, на выставках и других зрелищных мероприятиях
  • использование животных в спорте, в сфере отдыха и развлечений людей
  • использование животных в научно-исследовательских и обучающих целях, в тестировании
  • использование животных в производстве (в том числе в производстве биологических препаратов)
  • другие виды деятельности (где оказывается влияние на животных)

Согласно документу, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других вещных прав на них.

За что и как могут наказать владельцев лошадей

Юрист объяснил, что использование в жару животных для катания детей (или взрослых) и проведения развлекательных мероприятий может расцениваться как использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок (что запрещено законом).

Следовательно, такие действия могут квалифицироваться как жестокое обращение с животными.

Это влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).

Основные принципы защиты животных в Украине

Согласно статье 4 закона, обращение с животными в Украине основывается на следующих основных принципах:

  • жестокое обращение с животными несовместимо с требованиями нравственности и гуманности (ведь это наносит моральный вред человеку)
  • обеспечение условий жизни животных, отвечающих их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям
  • право собственности и другие вещные права на животных в случае жестокого обращения с ними могут быть прекращены (согласно этому закону)
  • запрет жестоких методов умерщвления животных
  • ответственность за жестокое обращение с животными
  • содержание и обращение с домашними животными без цели причинения вреда как окружающим, так и самому животному

Кроме того, статьей 5 документа запрещается:

  • пропаганда жестокого обращения с животными
  • призывы к жестокому обращению с ними
  • пропаганда охоты в системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и высшего образования
  • использование в развлекательных или коммерческих целях материалов, демонстрирующих жестокое обращение с животными

Напомним, ранее мы рассказывали, за что в целом могут наказать владельцев животных.

Читайте также, что известно о штрафе за неправильный выгул собак.

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