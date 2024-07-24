Эксплуатация животных. Когда и как могут наказывать владельцев лошадей, зарабатывающих на развлечениях в парках

Использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок запрещено законом Украины "О защите животных от жестокого обращения".
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
В целом закон о защите животных распространяется на следующие виды деятельности:
Согласно документу, действие закона распространяется на обращение с животными независимо от формы собственности и других вещных прав на них.
Юрист объяснил, что использование в жару животных для катания детей (или взрослых) и проведения развлекательных мероприятий может расцениваться как использование животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок (что запрещено законом).
Следовательно, такие действия могут квалифицироваться как жестокое обращение с животными.
Это влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если пребывание у владельца представляет угрозу его жизни или здоровью).
Согласно статье 4 закона, обращение с животными в Украине основывается на следующих основных принципах:
Кроме того, статьей 5 документа запрещается:
Напомним, ранее мы рассказывали, за что в целом могут наказать владельцев животных.
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