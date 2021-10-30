Эксперты не знают, когда прекратится извержение вулкана на Канарах
Фото: эксперты не знают, когда прекратится извержение вулкана на Канарах (Getty Images)
Специалисты Национального географического института Испании не знают, когда вулкан на острове Пальма стихнет. Извержение разрушило более 2 тысячи домов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Отметим, что вулкан Кумбре-Вьеха проснулся 19 сентября. Лава покрыла площадь более 900 гектаров, в связи с чем, нынешнее извержение на Пальме назвали самым разрушительным за последние пять веков.
По состоянию на сегодня, с острова эвакуировали около 7 тысяч человек, а потоки лавы разрушили более 2 тысяч зданий и достигли океана, что, со своей стороны, привело к выбросам опасных газов.