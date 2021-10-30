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Експерти не знають, коли припиниться виверження вулкана на Канарах

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Субота 30 жовтня 2021 16:43
Експерти не знають, коли припиниться виверження вулкана на Канарах Фото: експерти не знають, коли припиниться виверження вулкану на Канарах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фахівці Національного географічного інституту Іспанії не знають, коли вулкан на острові Ла-Пальма стихне. Виверження зруйнувало більше ніж 2 тисячі будинків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Відзначимо, що вулкан Кумбре-В'єха прокинувся 19 вересня. Лава покрила площу більше ніж 900 гектарів, у зв’язку з чим цьогорічне виверження на Ла-Пальмі назвали найруйнівнішим за останні п’ять століть.

Станом на сьогодні, з острова евакуювали близько 7 тисяч людей, а потоки лави зруйнували більше ніж 2 тисячі будівель та досягли океану, що, зі свого боку, призвело до викидів небезпечних газів.

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