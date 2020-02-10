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Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса

Новости » В мире     10.02.2020 - 19:28
Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Китайское правительство две недели согласовывало разрешение на прибытие экспертов ВОЗ

Передовая группа медицинских экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Китай для расследования вспышки коронавируса. Об этом на брифинге в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, корреспондент РБК-Украина.

По его словам, китайское правительство около двух недель согласовывало разрешение на прибытие экспертов ВОЗ.

Также Тедрос отметил, что на данный момент зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у людей, которые не посещали Китай, что "может стать искрой, которая станет большим огнем".

Напомним, в конце января глава ВОЗ Гебреисус договорился с президентом Китая Си Цзиньпином о том, что представители Всемирной организации здравоохранения отправятся в Китай для расследования вспышки коронавируса. Ожидалось, что эксперты ВОЗ посетят Китай на прошлой неделе.

Также сообщалось, что в китайском городе Шанхай построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Специализированное медучреждение будет построено на 200 мест в Цзиньшане.

Отметим, по состоянию на 10 февраля, от китайского коронавируса 2019-nCoV умерли 910 человек. Всего в мире зафиксировано 40 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

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