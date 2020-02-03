Представители ВОЗ посетят Китай на этой неделе

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Визит ВОЗ может включать экспертов США

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай на этой неделе для расследования вспышки коронавируса, так было согласовано между генеральным директором (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисусом и президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что американские медицинские эксперты могут принять участие в технической миссии под руководством ВОЗ, но переговоры все еще продолжаются.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны.

Как сообщало РБК-Украина, Гебреисус призвал страны отказаться от меры по ограничению поездок в Китай и торговле с этой страной в связи со вспышкой нового коронавируса. Глава ВОЗ призвал страны не поддаваться паникой, а также заявил, что на данный момент опасность распространения вируса не является слишком масштабной. Также он отметил, что благодаря усилиям китайской власти новый вирус распространяется минимально и медленно.