Експерти ВООЗ прибули в Китай для вивчення коронавіруса

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Китайський уряд два тижні узгоджувало дозвіл на прибуття експертів ВООЗ

Передова група медичних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула в Китай для розслідування спалаху коронавіруса. Про це на брифінгу в Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреисус кореспондент РБК-Україна.

За його словами, китайський уряд близько двох тижнів узгоджувало дозвіл на прибуття експертів ВООЗ.

Також Тедрос зазначив, що на даний момент зафіксовано випадки захворювання коронавірусом у людей, які не відвідували Китай, що "може стати іскрою, яка стане великим вогнем".

Нагадаємо, наприкінці січня глава ВООЗ Гебреисус домовився з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про те, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушать в Китай для розслідування спалаху коронавіруса. Очікувалося, що експерти ВООЗ відвідають Китай минулого тижня.

Також повідомлялося, що в китайському місті Шанхай побудують нову лікарню для лікування пневмонії, викликається коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Спеціалізований медзаклад буде побудовано на 200 місць в Цзиньшане.

Зазначимо, станом на 10 лютого, від китайського коронавіруса 2019-nCoV померли 910 чоловік. Всього в світі зафіксовано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції.