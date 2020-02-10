ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерти ВООЗ прибули в Китай для вивчення коронавіруса

Новини » В світі     10.02.2020 - 19:28
Експерти ВООЗ прибули в Китай для вивчення коронавіруса
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

Китайський уряд два тижні узгоджувало дозвіл на прибуття експертів ВООЗ

Передова група медичних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула в Китай для розслідування спалаху коронавіруса. Про це на брифінгу в Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреисус кореспондент РБК-Україна.

За його словами, китайський уряд близько двох тижнів узгоджувало дозвіл на прибуття експертів ВООЗ.

Також Тедрос зазначив, що на даний момент зафіксовано випадки захворювання коронавірусом у людей, які не відвідували Китай, що "може стати іскрою, яка стане великим вогнем".

Нагадаємо, наприкінці січня глава ВООЗ Гебреисус домовився з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про те, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушать в Китай для розслідування спалаху коронавіруса. Очікувалося, що експерти ВООЗ відвідають Китай минулого тижня.

Також повідомлялося, що в китайському місті Шанхай побудують нову лікарню для лікування пневмонії, викликається коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Спеціалізований медзаклад буде побудовано на 200 місць в Цзиньшане.

Зазначимо, станом на 10 лютого, від китайського коронавіруса 2019-nCoV померли 910 чоловік. Всього в світі зафіксовано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції.

У Бразилії виявили невідомий науці вірус ЄС евакуював з Уханя понад 550 громадян через сплеск коронавірусу
Новини України ВООЗКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся