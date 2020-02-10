Експерти ВООЗ прибули в Китай для вивчення коронавіруса

Китайський уряд два тижні узгоджувало дозвіл на прибуття експертів ВООЗ
Передова група медичних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прибула в Китай для розслідування спалаху коронавіруса. Про це на брифінгу в Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреисус кореспондент РБК-Україна.
За його словами, китайський уряд близько двох тижнів узгоджувало дозвіл на прибуття експертів ВООЗ.
Також Тедрос зазначив, що на даний момент зафіксовано випадки захворювання коронавірусом у людей, які не відвідували Китай, що "може стати іскрою, яка стане великим вогнем".
Daily media briefing on #2019nCoV with @DrTedros https://t.co/hewk9wyUtQ— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 10, 2020
Нагадаємо, наприкінці січня глава ВООЗ Гебреисус домовився з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про те, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушать в Китай для розслідування спалаху коронавіруса. Очікувалося, що експерти ВООЗ відвідають Китай минулого тижня.
Також повідомлялося, що в китайському місті Шанхай побудують нову лікарню для лікування пневмонії, викликається коронавірусом нового типу 2019-nCoV. Спеціалізований медзаклад буде побудовано на 200 місць в Цзиньшане.
Зазначимо, станом на 10 лютого, від китайського коронавіруса 2019-nCoV померли 910 чоловік. Всього в світі зафіксовано 40 536 лабораторно підтверджених випадків нової коронавирусной інфекції.