Эксперты указали на риски дешевых кредитов от правительства

Дешевые кредиты, которые правительство Дениса Шмыгаля обещает бизнесу, могут породить коррупционные схемы и стоить очень дорого всем украинцам. Об этом комментарии РБК-Украина сказала аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

На следующей неделе Кабмин планирует презентовать детали новой программы. По задумке чиновников кредитование должно поддержать малый и средний бизнес, сохранив рабочие места и тем самым не оставив людей без денег.

"Все будет зависеть от критериев выдачи кредитов. Какой бы сложной ни была ситуация, главный критерий выдачи кредита - это способность бизнеса его эффективно использовать и погасить. Не исключено, что этот инструмент может породить и новые коррупционные схемы, что в совокупности с низким уровнем погашения займов может дорого обойтись обществу", - отметила Ахтырко.

Кроме того, шаг навстречу правительству сделал Нацбанк. В четверг регулятор принял решение снизить учетную ставку сразу на 2 п.п - до 8%, дав банкам более дешевый ресурс для кредитования. НБУ также анонсировал упрощение условий по срокам и залогам для рефинансирования банков.

Как отмечается в материале РБК-Украина, пока неизвестно, как финучреждения этим ресурсом воспользуются. Эти средства могут пойти не только и не столько для кредитования граждан и бизнеса, сколько для покупки банками ОВГЗ, чему, впрочем, в правительстве будут только рады. Тем более что самих лишь траншей от МВФ Кабмину не хватит, чтобы профинансировать дефицит бюджета и обеспечить в том числе социальные расходы казны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 23 апреля заявил, что украинское правительство для поддержки бизнеса из-за карантина в Украине запускает новую программу льготных кредитов "Новые деньги".

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.