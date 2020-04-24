Експерти вказали на ризики дешевих кредитів від уряду

Дешеві кредити, які уряд Дениса Шмигаля обіцяє бізнесу, можуть породити корупційні схеми і коштувати дуже дорого всім українцям. Про це коментарі РБК-Україна сказала аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Наступного тижня Кабмін планує презентувати деталі нової програми. За задумом чиновників кредитування має підтримати малий і середній бізнес, зберігши робочі місця і тим самим не залишивши людей без грошей.

"Все буде залежати від критеріїв видачі кредитів. Якою б складною не була ситуація, головний критерій видачі кредиту - це здатність бізнесу його ефективно використовувати та погасити. Не виключено, що цей інструмент може породити і нові корупційні схеми, що в сукупності з низьким рівнем погашення позик може дорого обійтися суспільству", - зазначила Ахтирко.

Крім того, крок назустріч уряду зробив Нацбанк. У четвер регулятор прийняв рішення знизити облікову ставку відразу на 2 в.п - до 8%, давши банкам більш дешевий ресурс для кредитування. НБУ також анонсував спрощення умов щодо термінів і застав для рефінансування банків.

Як зазначається в матеріалі РБК-Украина, поки невідомо, як фінустанови цим ресурсом скористаються. Ці кошти можуть піти не тільки і не стільки для кредитування громадян і бізнесу, скільки для покупки банками ОВДП, чому, втім, в уряді будуть тільки раді. Тим більше що самих лише траншів від МВФ Кабміну не вистачить, щоб профінансувати дефіцит бюджету та забезпечити в тому числі соціальні витрати скарбниці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 23 квітня заявив, що український уряд для підтримки бізнесу з-за карантину в Україні запускає нову програму пільгових кредитів "Нові гроші".

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.