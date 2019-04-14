Эксперты спрогнозировали курс доллара на последнюю неделю перед выборами

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значительных изменений не прогнозируется

В течение последней недели перед вторым туром президентских выборов ожидается стабилизация курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,8 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,7/26,9 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю, вторую, прошедшую с первого тура президентских выборов, доллар на разных сегментах валютного рынка изменился к гривне по-разному.

"Разнонаправленное и совсем незначительное движение курса за неделю, за исключением запаздывающего официального курса, говорит о стабилизации гривны по отношению к доллару вблизи текущих уровней, которая может сохраниться в ближайшее время", - добавил он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,02 грн до 26,83 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,66/26,70 до 26,70/26,73 (+0,2%/+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,68/26,98 до 26,69/26,94 (+0,1%/-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет одновременного роста курса покупки доллара и снижения курса его продажи.

Напомним, по данным Минфина, на валютный рынок Украины в первом квартале 2019 года влияли продажи валюты экспортерами и нерезидентами, которые инвестируют в ОВГЗ.

Как сообщало РБК-Украина, в Национальном банке Украины считают, что на укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается с начала 2019 года, повлияли несколько факторов, среди которых внешняя конъюнктура и спрос нерезидентов на ОВГЗ.