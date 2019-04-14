Експерти спрогнозували курс долара на останній тиждень перед виборами

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Значних змін не прогнозується

Протягом останнього тижня перед другим туром президентських виборів очікується стабілізація курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"За тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 26,8 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 26,7/26,9 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень, другий, що минув з першого туру президентських виборів, долар на різних сегментах валютного ринку змінився до гривні по-різному.

"Різноспрямований і зовсім незначний рух курсу за тиждень, за винятком запізнілого офіційного курсу, говорить про стабілізацію гривні по відношенню до долара поблизу поточних рівнів, яка може зберегтися найближчим часом", - додав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,02 грн до 26,83 грн (-0,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,66/26,70 до 26,70/26,73 (+0,2%/+0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,68/26,98 до 26,69/26,94 (+0,1%/-0,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 0,9% за рахунок одночасного зростання курсу купівлі долара і зниження курсу її продажу.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, на валютний ринок України в першому кварталі 2019 року впливали продажи валюти експортерами і нерезидентами, які інвестують в ОВДП.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку України вважають, що на зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається з початку 2019 року, вплинули кілька факторів, серед яких зовнішня кон'юнктура і попит нерезидентів на ОВДП.