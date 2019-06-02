Эксперты спрогнозировали курс доллара в начале июня

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 27,1/27,4 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, начиная с понедельника, доллар на межбанке рос каждый день, причем достаточно активно, и лишь в пятницу немного снизился.

"Вероятно, притормозить разогнавшийся доллар помогли валютные интервенции НБУ на рынке. Однако, весьма вероятно, что американская валюта еще имеет потенциал для некоторого роста", - считает аналитик.

В частности, за минувшую неделю доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,0%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,34 грн до 26,87 грн (+2,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,300/26,340 до 26,830/26,865 (+2,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,23/26,50 до 26,65/26,96 (+1,6%/+1,7%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,2% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что в ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины.

Как сообщило РБК-Украина, в НБУ заявили, что на валютном рынке Украины отсутствует существенная реакция на решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.