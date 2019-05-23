Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск парламента, - НБУ

Иллюстративное фото (bank.gov.ua)

Замглавы НБУ не увидел реакции на роспуск Рады на внутреннем рынке

На валютном рынке Украины отсутствует существенная реакция на решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу реакции "на роспуск Рады" на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - сказал он, добавив, что в настоящее время выросло влияние такого фактора как репатриация дивидендов, так как утверждаются аудиторские отчеты и собрания акционеров принимают решения об их выплате.

С другой стороны, отметил он, значимым фактором остается приток нерезидентов в гособлигации, в том числе благодаря началу работы через Clearstream.

"У нас курс определяется не движением капитала, как в развитых странах, а реальными экспортно-импортными, долговыми операциями в целом", - отметил Чурий.

Он также заявил, что с притоком нерезидентов составляющая рынка капитала во влиянии на ситуацию будет расти.

"Тогда мы сможем увидеть такие колебания, как были вчера на рынке еврооблигаций Украины, где наиболее длинные бумаги просели в цене до 1%", - сказал Чурий.

Напомним, Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную раду и назначения нового Кабинета министров, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.