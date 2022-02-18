Эксперты сказали, каких политиков украинцы хотят видеть у власти

В частности, во время декабрьского опроса КМИС о том, как можно ускорить развитие Украины, почти 41% ответили "привести к власти людей с опытом государственного управления".

Как пояснил изданию заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий, и во многих других вопросах большинство опрошенных утверждает, что нужны именно люди с определенным опытом.

"Чтобы это был кто-то новый, но воспринимался как опытный управленец. Потому что нынешняя ситуация частью украинцев воспринимается как хаос. Соответственно, кто-то должен навести порядок", - отметил Грушецкий.

В свою очередь эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подтверждает: симпатии избирателей и общественные тенденции видоизменились. "Новые лица" все еще ассоциируются с улучшениями, но в то же время вырос спрос на опыт и профессионализм.

"Эти качества могут сочетаться либо в одном человеке, либо в разных. Например - новое лицо в окружении команды профессионалов. Обязательное условие - чтобы все профессионалы раньше не занимали высших государственных должностей, потому что так они могли уже доказать свою неэффективность", - сказал он.

Вместе с тем, второе обязательное условие - высокий уровень узнаваемости.

Как пояснил Попов, теоретически у политика, который не имеет широкой известности по всей стране, есть шанс ее нарастить в последние полгода перед выборами, но когда базовая популярность уже наработана за несколько лет до кампании - это значительно упрощает задачу.

Политолог Владимир Фесенко считает, что определяться и присматриваться к кандидатам избиратели начнут не ранее, чем за год до выборов, поскольку рассуждать о будущих фаворитах и запросах украинцев еще рано.