Президентский рейтинг: за кого украинцы проголосовали бы в феврале 2022 года

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине февраля 2022 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 24,6% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с серединой декабря (24,2%) рейтинг действующего президента не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 16,8% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в декабре - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,9% (в декабре - 9,6%), Юрия Бойко - 8,3% (в декабре - 9,2%).

Кроме того, за Евгения Мураева готовы отдать свои голоса 6,9%, Игоря Смешко - 6,6%, Дмитрия Разумкова - 6,2%, Владимира Гройсмана - 5,7%, Олега Ляшко - 3,1%. Рейтинг других кандидатов не превышает 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-13 февраля 2022 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.