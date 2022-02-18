Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти

За тридцать лет независимости украинцы отдавали власть совершенно разным политикам. Симпатии избирателей менялись как в калейдоскопе: от крепких хозяйственников до полностью новых лиц. У какого кандидата есть шанс победить во время следующих президентских выборов, которые пройдут весной 2024 года – в материале РБК-Украина.

Демократическая сменяемость власти в нашей стране все тридцать лет обеспечивалась благодаря изменчивым запросам украинцев. Избиратели постоянно выдвигали к кандидату на пост президента список требований, которым он должен соответствовать, и нарезали перечень задач, которые он обязан решить.

Если надежды расходились с реальностью, послевыборная эйфория рассеивалась. Разочарование традиционно становилось платой за иллюзии или слишком высоко поставленную планку. На следующих выборах украинец искал в бюллетене что-то новое или подзабытое старое. В таких условиях почти каждый электоральный цикл приводил на президентский пост фигуру, совсем непохожую на своего предшественника.

Социологи и политологи за два года до президентских выборов не берутся прогнозировать, куда качнется маятник общественных настроений. Динамичность внутренней ситуации не позволяет загадывать далеко вперед. Но некоторые тенденции уже сейчас показывают, у какого политика есть шансы вырваться в фавориты следующей гонки.

Золотая середина

Единственным президентом, которому удалось переизбраться на вторую каденцию, был Леонид Кучма. Впервые он пришел на Банковую в 1994 году, когда украинцы желали покончить с глубоким экономическим кризисом, обрушившимся на молодую страну.

Избиратели посчитали, что так называемый "красный директор", который к тому же прежде занимал пост премьера, лучше всех способен справиться со всеми вызовами. На следующих выборах Кучма сумел победить, скорее, за счет стратегии "меньшего зла". Но из-за формирования олигархии и нарастающей несправедливости украинцы поставили во главе угла другие приоритеты.

После Оранжевой революции к власти пришел Виктор Ющенко, хорошо зарекомендовавший себя на посту премьера. Впрочем, прозападного вектора избирателям оказалось слишком мало, возрастал спрос на "сильную руку" и "крепкого хозяйственника". Так главное кресло в стране отошло полному антиподу своего предшественника – Виктору Януковичу.

Роковой выбор большинства украинцев спустя три года закончился Евромайданом. Желание полностью перезагрузить власть, быстро провести реформы и закончить войну сделало пятым президентом самую компромиссную по тем меркам фигуру – Петра Порошенко. Затем электорат захотел еще более радикальных перемен – прежде всего в политической элите.

Избиратели решили отдать бразды правления в руки "новых лиц". Но, судя по последним рейтингам, и этот тренд оказался недолговечным.

Украинцы часто меняют электоральные предпочтения (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Образы Ющенко, Януковича или Порошенко вырисовывались уже постфактум, объяснил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий. Только после выборов становилось понятно, в чем был залог их победы.

Поэтому сейчас почти невозможно с точностью предвидеть следующего фаворита и общественный запрос. Но некоторые непрямые данные свидетельствуют о том, кого бы украинцы хотели видеть у власти, уточнил социолог.

Запрос на новые лица никуда не исчез. Но этот запрос сместился к середине: люди хотят видеть у власти условно нового политика и одновременно профессионала. Когда в декабре КМИС спрашивал у респондентов о том, как можно ускорить развитие Украины, почти 41% ответили "привести к власти людей с опытом государственного управления".

"И во многих других вопросах большинство опрошенных утверждает, что нужны именно люди с определенным опытом. Чтобы это был кто-то новый, но воспринимался как опытный управленец. То есть запрос на хорошего управленца среди населения действительно существует. Потому что нынешняя ситуация частью украинцев воспринимается как хаос. Соответственно, кто-то должен навести порядок", – объяснил РБК-Украина Грушецкий.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подтверждает: симпатии избирателей и общественные тенденции видоизменились. "Новые лица" по-прежнему ассоциируются с улучшениями, но в то же время вырос спрос на опыт и профессионализм.

"Эти качества могут сочетаться либо в одном человеке, либо в разных. Например – новое лицо в окружении команды профессионалов. Обязательное условие – чтобы все профессионалы раньше не занимали самых высоких государственных должностей, потому что так они могли уже доказать свою неэффективность", – сказал в разговоре с изданием политтехнолог.

Второе обязательное условие – высокий уровень узнаваемости и популярности. Теоретически у политика, не имеющего широкой известности по всей стране, есть шанс ее нарастить в последние полгода перед выборами. Но когда базовая популярность уже наработана за несколько лет до кампании – это намного упрощает задачу, отметил Попов.

Несистемные

Значит ли это, что несистемным кандидатам теперь закрыт вход в большую политику и украинец больше не решится на новые эксперименты? В ответе на этот вопрос мнения экспертов расходятся.

"Нужно определить дефиницию слова несистемный. Если это человек, имеющий опыт управления проектами, в организации каких-либо общественно значимых процессов – то, конечно, такого человека могут воспринимать как потенциального руководителя государства. Но если говорить о человеке из шоу-бизнеса, то сейчас это уже будет воспринято с негативом", – сказал РБК-Украина директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

На нестандартный подход можно делать ставку во время парламентской гонки, потому что у украинцев есть спрос на новые, не классические партии. Но что касается конкретно поста президента, избиратели предпочтут управленцев и менеджеров, уверен Антипович.

"Правда, под эту категорию попадают очень разные люди: волонтеры, бывшие политики и чиновники, мэры городов, выходцы из бизнеса", – добавил социолог.

Если о раскрученных медийных фигурах спрашивать не в контексте политики, они пользуются достаточно большой симпатией населения. Но, по словам Грушецкого, конвертировать эту благосклонность в электоральную поддержку очень сложно.

Во-первых, как только человек объявляет о походе в политику, это сразу же порождает отрицательное отношение к нему. Потому что украинцы в целом очень негативно воспринимают политиков как собирательный класс.

Избиратель готов голосовать за "новые лица", но с определенным опытом (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Во-вторых, потенциальному кандидату придется отвечать на неудобные политические вопросы и артикулировать свою позицию. Его ответы могут отсеять часть его будущего электората. Яркий тому пример – доктор Евгений Комаровский, говорит социолог.

"Если безотносительно к каким-то политическим заявлением, отношение к нему может быть очень неплохим у значительной части населения. Но в политической плоскости ему начнут задавать вопросы о языке. И в принципе это резонировало у многих людей во время его предыдущих интервью, когда он высказал достаточно скептические оценки к сегодняшней языковой политике. Очевидно, это ударит по его поддержке", – привел аналогию один из руководителей КМИС.

Во время всей своей президентской кампании Владимиру Зеленскому удавалось избегать четких ответов на разделяющие общество вопросы. Но в этом смысле он, скорее, исключение из правил – едва ли кому-то из кандидатов удастся вооружиться такой же "гибкостью".

Огромный аванс его поддержки подкреплялся беспрецедентной узнаваемостью, регулярным появлением в медиа и, тем более – в роли того, кто постоянно высмеивал политиков. Сейчас у любого внесистемного медийного персонажа нет похожего бэкграунда, считает Грушецкий. В этом плане показательный пример Сергея Притулы – он набирает несколько процентов, но уже так громко не "выстреливает", добавил социолог.

Еще один парадокс, с которым столкнется начинающий политик – это доступ к медиа, говорит Грушецкий. Если кандидата будут часто транслировать на общенациональных телеканалах, его непременно упрекнут в связях с тем или иным олигархом.

С другой стороны, на телевидении срабатывает фильтр на новые лица. Постояльцами на ведущих ток-шоу становятся уже всем давно известные политики. А без регулярного появления в эфирах слишком сложно достучаться до потенциального избирателя.

В то же время, как считает Попов, запрос на несистемного политика во время следующей кампании возможен. Если на горизонте появится новый кандидат извне, он, вполне вероятно, станет основным конкурентом шестого президента, рассуждает эксперт.

"Если он не появится, тогда может повториться конкуренция между Зеленским как все еще сравнительно новым лицом и кем-то из его оппонентов, которые представляют поколение руководивших до него. Они будут призывать голосовать за старые-добрые времена, но для избирателей это будет, скорее, выглядеть как попытка реванша", – предположил Попов.

Дело вкуса

Полностью списывать с электоральных счетов так называемых "старых" политиков также нельзя. Социологи по-разному оценивают их шансы вновь вернуть себе власть, но не дают категоричных прогнозов. Все будет определяться тем, кто составит им конкуренцию и какие еще кандидаты будут в избирательном бюллетене.

"Во время президентства Петра Порошенко, когда его рейтинг снижался, подросли рейтинги Юлии Тимошенко. Многие говорили, что после ее поражения в 2014 году у нее не будет шансов отыграть эту разницу. Но ей все же удалось и в какой-то момент она даже сумела обойти Порошенко. Если бы не Зеленский, у Тимошенко были очень реальные шансы победить в президентской кампании", – привел пример Грушецкий.

Зеленский и Порошенко остаются главными конкурентами в соцопросах (коллаж: РБК-Украина)

Похожая тенденция сейчас наблюдается в рейтингах Порошенко, уточнил социолог. Из январских опросов КМИС и Центра Разумкова следует, что отрыв между пятым президентом и шестым сократился до 2-3 процентных пунктов. В то же время, последний февральский опрос группы "Рейтинг" говорит о том, что существенно разрыв между ними не сократился и составляет около 8%. Но если на большой политической арене появится новый кандидат, это может изменить расстановку сил.

Определяться и присматриваться к кандидатам избиратели начнут не раньше чем за год до выборов. Поэтому рассуждать о будущих фаворитах и запросах украинцев еще слишком рано, считает политолог Владимир Фесенко. Как пример: если сейчас произойдет военная эскалация конфликта с Россией – это кардинально изменит общественный спрос на кандидата в президенты.

"Во-вторых, настроения украинцев в целом изменчивые. Напомню, что нынешний президент Украины стал фаворитом кампании не за два года, а за два месяца до президентских выборов. За год до этого он появлялся в рейтингах на пятом - шестом месте", – сказал политолог.

Первые четыре строчки электоральных рейтингов занимают те же самые политики, которые конкурировали между собой на выборах 2019 года. И их результаты не сильно отличаются от цифр, которые они набрали в первом туре президентских выборов, говорит Фесенко.

Один из вариантов – такая картина может сохраниться вплоть до выборов, если не будет существенных изменений политической ситуации. Но если произойдут какие-либо переломные события, тогда это повлияет на настроения украинцев, отметил политолог.

"Исходя из нашей практики, за два года лучше не прогнозировать. Были ситуации, когда за два года можно было предвидеть потенциальных фаворитов. Так в свое время было с Ющенко. Но, например, если бы перед выборами 2010 года не произошел финансово-экономический кризис, то президентом тогда стала бы Юлия Тимошенко", – вспоминает Фесенко.

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Несмотря на изменчивость электоральных симпатий, выбор украинцев в большинстве своем сводится к одному критерию: насколько убедительно политик обещает решить их скопившиеся проблемы. Этот запрос можно описывать как угодно – патернализм, вождизм, стремление видеть у власти условного "гетмана" или "мессию". И если в избирательном бюллетене нет нового, еще незапятнанного кандидата, способного справиться с этой ролью, ее возлагают на "меньшее из зол".