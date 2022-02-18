Експерти сказали, яких політиків українці хочуть бачити при владі

Зокрема, під час грудневого опитування КМІС про те, як можна прискорити розвиток України, майже 41% відповіли "привести до влади людей з досвідом державного управління".

Як пояснив виданню заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький, і в багатьох інших питаннях більшість опитаних стверджує, що потрібні саме люди з певним досвідом.

"Щоби це був хтось новий, але сприймався як досвідчений управлінець. Тому що нинішня ситуація частиною українців сприймається як хаос. Відповідно, хтось повинен навести порядок", - зазначив Грушецький.

Своєю чергою експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов підтверджує: симпатії виборців і суспільні тенденції видозмінилися. "Нові обличчя" все ще асоціюються з поліпшеннями, але водночас зріс попит на досвід і професіоналізм.

"Ці якості можуть поєднуватися або в одній людині, або в різних. Наприклад - нове обличчя в оточенні команди професіоналів. Обов'язкова умова - щоб усі професіонали раніше не займали найвищих державних посад, тому що так вони могли вже довести свою неефективність", - сказав він.

Разом з тим, друга обов'язкова умова - високий рівень впізнаваності.

Як пояснив Попов, теоретично у політика, який не має широкої популярності по всій країні, є шанс її наростити в останні півроку перед виборами, але коли базова популярність вже напрацьована за кілька років до кампанії - це значно спрощує завдання.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що визначатись та придивлятися до кандидатів виборці почнуть не раніше ніж за рік до виборів, оскільки розмірковувати про майбутні фаворити та запити українців ще зарано.