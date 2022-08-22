Эксперты рассказали, что "Нафтогазу" делать с долгом

После второго отказа кредиторов одобрить реструктуризацию у "Нафтогаза" два пути: выплатить 393 млн долларов или начать переговоры в третий раз, уже с новыми условиями. Эксперты считают, что, скорее всего, компания пойдет на следующий раунд переговоров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании ".

"Нафтогазу" надо идти на третий заход по переговорам и улучшить условия для бондхолдеров. Выплачивать долг было бы не очень разумно", - сказал РБК-Украина заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса.

Подобного мнения придерживается и глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. Улучшить условия для бондхолдеров, отметил он, можно путем предоставления государственных гарантий по всем трем выпускам бумаг (НАК единственная госкомпания, которая привлекала средства без госгарантий). В этом случае реструктуризация может завершиться успешно и для НАК снова откроется рынок для привлечения средств.

"Думаю, что правительство не согласится на выплату, хотя для "Нафтогаза" это был бы вариант для расширения возможностей привлечения средств. Правительству лучше пойти на предоставление госгарантий по долгу, хотя это увеличит долговую нагрузку на бюджет. Ведь именно правительство, а не "Нафтогаз" отвечает за энергетическую безопасность. Так что договариваться о новой реструктуризации, наверно, сложнее и это займет время. Но с точки зрения экономии денег это было бы более правильным", - считает Паращий.

Позиции "Нафтогаза" в переговорах о реструктуризации могут несколько ухудшиться из-за информации о выделении Канадой кредита в 350 млн долларов на закупку газа. У бондхолдеров появится новый аргумент, чтобы требовать улучшения условий для отсрочки платежей, учитывая, что НАК получит дополнительное финансирование.