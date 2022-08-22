ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты рассказали, что "Нафтогазу" делать с долгом

Новина українською →
Украина, Понедельник 22 августа 2022 15:27
Эксперты рассказали, что "Нафтогазу" делать с долгом Фото: "Нафтогаз" должен пойти на третий раунд переговоров с кредиторами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

После второго отказа кредиторов одобрить реструктуризацию у "Нафтогаза" два пути: выплатить 393 млн долларов или начать переговоры в третий раз, уже с новыми условиями. Эксперты считают, что, скорее всего, компания пойдет на следующий раунд переговоров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании".

"Нафтогазу" надо идти на третий заход по переговорам и улучшить условия для бондхолдеров. Выплачивать долг было бы не очень разумно", - сказал РБК-Украина заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса.

Подобного мнения придерживается и глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. Улучшить условия для бондхолдеров, отметил он, можно путем предоставления государственных гарантий по всем трем выпускам бумаг (НАК единственная госкомпания, которая привлекала средства без госгарантий). В этом случае реструктуризация может завершиться успешно и для НАК снова откроется рынок для привлечения средств.

"Думаю, что правительство не согласится на выплату, хотя для "Нафтогаза" это был бы вариант для расширения возможностей привлечения средств. Правительству лучше пойти на предоставление госгарантий по долгу, хотя это увеличит долговую нагрузку на бюджет. Ведь именно правительство, а не "Нафтогаз" отвечает за энергетическую безопасность. Так что договариваться о новой реструктуризации, наверно, сложнее и это займет время. Но с точки зрения экономии денег это было бы более правильным", - считает Паращий.

Позиции "Нафтогаза" в переговорах о реструктуризации могут несколько ухудшиться из-за информации о выделении Канадой кредита в 350 млн долларов на закупку газа. У бондхолдеров появится новый аргумент, чтобы требовать улучшения условий для отсрочки платежей, учитывая, что НАК получит дополнительное финансирование.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогазу" в августе во второй раз не удалось получить согласия от кредиторов на отсрочку выплат по евробондам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании