Експерти розповіли, що "Нафтогазу" робити з боргом

Після другої відмови кредиторів схвалити реструктуризацію у "Нафтогаза" два шляхи: виплатити 393 млн доларів або почати переговори втретє, вже з новими умовами. Експерти вважають, що, швидше за все, компанія піде на наступний раунд переговорів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії ".

"Нафтогазу" треба йти на третій захід по переговорах і поліпшити умови для бондхолдерів. Виплачувати борг було б не дуже розумно", - сказав РБК-Україна заступник директора ІК Dragon Capital Сергій Фурса.

Подібної думки дотримується і глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій. Поліпшити умови для бондхолдерів, зазначив він, можна шляхом надання державних гарантій за всіма трьома випусками паперів (НАК єдина держкомпанія, яка залучала кошти без держгарантій). В цьому випадку реструктуризація може завершитися успішно і для НАК знову відкриється ринок для залучення коштів.

"Думаю, що уряд не погодиться на виплату, хоча для "Нафтогазу" це був би варіант для розширення можливостей залучення коштів. Уряду краще піти на надання держгарантій за боргом, хоча це збільшить боргове навантаження на бюджет. Адже саме уряд, а не "Нафтогаз" відповідає за енергетичну безпеку. Тому домовлятися про нову реструктуризацію, напевно, складніше і це займе час. Але з точки зору економії грошей це було б більш правильним", - вважає Паращій.

Позиції "Нафтогазу" в переговорах про реструктуризацію можуть дещо погіршитися через інформацію про виділення Канадою кредиту у 350 млн доларів на закупівлю газу. У бондхолдерів з'явиться новий аргумент, щоб вимагати поліпшення умов для відстрочки платежів, враховуючи, що НАК отримає додаткове фінансування.