Эксперты рассказали, какой политик может составить конкуренцию Зеленскому

По мнению экспертов, ближе к следующим президентским выборам может появится политик, который станет для избирателей альтернативой Владимиру Зеленскому. А пока рейтинг президента высокий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опять 75: за счет чего Зеленскому удалось сохранить высокий рейтинг".

По мнению профессора НаУКМА, научного директора Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексея Гараня, у граждан постепенно накапливается разочарование в новых лицах, которые не проявили особого профессионализма. И в противовес этой тенденции на первый план могут выйти представитель среды новых демократически настроенных лидеров или же ставленник условного "олигархического консенсуса", уточнил политолог.

Однако, политолог Владимир Фесенко сомневается в том, что может появится "копия" Зеленского. Но если через некоторое время он отойдет от политики, то на смену ему может прийти политик центристского толка из его же партии, допустил он.

"На сегодня ближе всех к этой роли - Дмитрий Разумков. Но кто знает, что будет дальше. Опыт украинской политики свидетельствует о том, что будущий претендент на должность президента может появиться в кресле премьер-министра. Но только при условии достаточно успешной деятельности, или если определенный сегмент украинского общества начнет его воспринимать как "своего" и как приемлемую альтернативу действующему главе государства", - отметил Фесенко.

Однако он сомневается, что на эту роль могут претендовать нынешний или предыдущий руководители Кабинета министров. Кроме того, Фесенко предположил, что украинцы могут искать альтернативного лидера, который бы контрастировал Зеленскому.

"Например, вместо человека из неполитической среды - "из народа" - украинцы могут искать очень компетентного и достаточно опытного претендента на роль руководителя государства, но не из "старых" политических элит. Впрочем, если произойдет чрезмерная разбалансировка центральной власти, то у части избирателей может возникнуть спрос на "сильную руку" и авторитарного лидера", - допустил Фесенко.

Пока на горизонте нет политика, который бы обладал тем же набором качеств - "открытостью" и "близостью к людям, что и Зеленский", считает директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Вместе с тем, эксперты пояснили, за счет чего Зеленский удерживает высокий рейтинг.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний.