Опять 75: за счет чего Зеленскому удалось удержать высокий рейтинг

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Владимир Зеленский спустя год президентства все еще удерживает лидерство в электоральных рейтингах, с внушительным отрывом опережая других политиков. И хотя украинцы негативно оценивают многие его действия и решения, на выборах действующий президент может набрать даже больше голосов, чем год назад. За счет чего Зеленскому удалось сохранить свой высокий рейтинг и видит ли избиратель ему альтернативу – в материале РБК-Украина.

"Я за рейтингами не гонюсь, потому что хочу, чтобы они были справедливыми. Чтобы понимать, заслуживаю ли я быть президентом. Если бы сейчас был второй тур и в нем был бы я или кто-то еще – я бы набрал около 75%", – заявил Владимир Зеленской во время пресс-конференции, посвященной первому году его президентства.

О 75% Зеленский не лукавил. Именно такой результат, по данным группы "Рейтинг", он мог бы получить, если бы во втором туре конкуренцию ему составил Петр Порошенко или Юрий Бойко. Из соцопроса следует, что эти политики могли бы набрать по 25%. К тому же соотношение сил не особо отличается и в том случае, если оппонировать Зеленскому пришлось бы Юлии Тимошенко – 74% против 26%.

Это почти столько же, сколько он набрал во время выборов 21 апреля прошлого года. Причем, судя по опросу, в первом туре выборов действующий глава государства набрал бы даже на девять процентных пунктов больше, чем годом ранее – 39,3%.

После разгромной победы Зеленского многие политики и эксперты прогнозировали, что спустя некоторое время пребывания во власти он непременно начнет терять рейтинг. Но, вопреки расхожему мнению, президенту удалось нарастить уровень поддержки, хоть и с небольшими колебаниями цифр в течение года.

На это накладывается другая любопытная и одновременно парадоксальная тенденция, зафиксированная социологами. Оценивая деятельность президента по ключевым сферам и проблемным вопросам, украинцы в большинстве своем считают ее неуспешной. Но при этом они положительно относятся к его деятельности за год в целом.

Рейтинговый парадокс

Киевский международный институт социологии (КМИС) в середине мая провел опрос по поводу того, как Зеленский справляется с ключевыми проблемами и ожиданиями украинцев. Это – снижение уровня коррупции среди чиновников, привлечение к ответственности представителей предыдущей власти за коррупцию, прекращение войны на Донбассе и противодействие экономическому кризису.

И по каждому из этих пунктов не менее 64% граждан ответили совсем или скорее не успешно. В то же время 46% опрошенных уверены, что Зеленский в целом хорошо справляется со своими обязанностями. Еще 45% – противоположного мнения.

Противоречия в ответах прослеживаются и в опросе группы "Рейтинг". Из 14 направлений только по двум респонденты ответили, что президент полностью или скорее справился – освобождение пленных и борьба с эпидемией коронавируса.

Тем временем шаги Зеленского во многих сферах, которые больше всего волнуют украинцев, получили скорее негативную оценку. Речь идет о прекращении огня на Донбассе, экономическом развитии, борьбе с коррупцией, земельной реформе, реформе медицины и ослаблении влияния олигархов на политику. И опять же: хорошо, отлично или удовлетворительно первый год президентства Зеленского оценили суммарно 68% респондентов, опрошенных группой “Рейтинг”.

"Поддержка, в отличие от рейтингов – это абсолютная оценка и она не зависит от оценки других политиков. На самом деле, поддержка Зеленского снизилась примерно на 30-35%. Есть несколько показателей, по которым мы исследовали его поддержку в течение первого года: доверие, оценка деятельности и отношение к нему. Все эти оценки снизились и по ним действительно наблюдается определенная амбивалентность", – отметил в разговоре с РБК-Украина генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

Петр Порошено пока не смог наверстать уровень поддержки среди избирателей (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению политолога Владимира Фесенко, сторонники Зеленского положительно оценивают скорее его личную активность – старания и стремление, а не уровень реализации обещаний или ожиданий.

Во-вторых, ответственность за проблемы в стране они перекладывают на другие государственные институты – правительство или парламент – рейтинги которых значительно ниже, чем у президента.

"То есть "наш парень" старается, пытается изменить страну к лучшему, хотя и не все у него получается, есть ошибки и проблемы. Косвенно это свидетельствует о сохранении аванса доверия к Зеленскому со стороны большинства его сторонников", – пояснил РБК-Украина Фесенко.

Например, согласно упомянутому опросу "Рейтинга", президент пользуется доверием 57% всех опрошенных. Совсем или скорее не доверяют ему 37%. И это самый низкий показатель по сравнению со всеми оппозиционными политиками. К примеру, опрос показывает, что недоверие к Порошенко составляет 76%, к Тимошенко – 72%, к Вакарчуку – 61%, к Бойко – 57%.

"Показатель доверия к Зеленскому, несмотря на спад, все равно является беспрецедентно высоким, по сравнению с любым другим украинским президентом через год после инаугурации. У него был очень высокий кредит доверия и он еще не иссяк. Это можно объяснить тем, что люди не теряют надежду в то, что он еще сможет справиться с проблемными сферами. Поэтому они сохраняют оптимизм в отношении него", – отметил Паниотто.

Высокие оценки Зеленского среди населения сдобрены "хорошим пиаром" и "популистскими мерами", считает профессор НаУКМА, научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань. Как, например, отмена неприкосновенности народных депутатов или принятие закона об импичменте президента. Хотя на самом деле отстранить его от должности по процедуре, предусмотренной этим законом, практически невозможно, говорит собеседник.

"Он и его команда ориентированы на пиар и так называемые "фишечки". К тому же команда Зеленского продолжает создавать ему образ, что это "свой парень", который по-простому говорит, шутит, который может разгневаться. На эмоциональном уровне это все продолжает работать. Это все накладывается на общую парадигму "хороший царь – плохие бояре", – сказал РБК-Украина Гарань.

Кто, если не Зеленский?

Уровень доверия – это базовый показатель, влияющий на рейтинг политика, говорит директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Именно большой показатель недоверия обусловил проигрыш Петра Порошенко во время второго тура президентской гонки, уверен эксперт.

"Положительное отношение к Зеленскому во многом основывается на его близости к народу, как мы социологи это называем в наших анкетах. Это несколько другая категория измерения, но она предопределяет и электоральный рейтинг Зеленский. В конечном счете, если я положительно отношусь к человеку, я вполне могу за него голосовать", – разъяснил Антипович.

В опросах разных социологов уровень доверия или поддержки и электоральный рейтинг Зеленского разнятся. Дело в том, что рейтинг – относительная величина, зависящая от того, какие еще политики есть в списке.

"Поддержка и рейтинги так называемых старых системных политиков сейчас достаточно низкие. Поэтому электоральный рейтинг Зеленского остается таким высоким, так как избиратели не видят альтернативы", – объяснил гендиректор КМИС Паниотто.

Украинцы далеко не всегда последовательны в своих ответах социологам о политических предпочтениях (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Те украинцы, которые год назад отмахнулись от "старых" политиков, не изменили своего критического отношения к ним даже в условиях некого разочарования в президентстве Зеленского, подтвердил Фесенко. Но новой и приемлемой для них альтернативы пока не появилось. А потому, выбирая между всеми представителями нынешнего политикума, перед людьми возникает вопрос: "а кто, если не Зеленский?". И выбор здесь невелик.

"А это – все те же так называемые старые политики, которые были и к которым у людей есть много претензий. А кто из условно новых? Зеленский. Поэтому на этом фоне у него сохраняются рейтинги", – уверен научный директор Фонда "Демократические инициативы" Гарань.

Этой своего рода безальтернативностью можно объяснить последние рейтинги Зеленского, смоделировав первый и второй тур президентских выборов.

"К примеру, если взять разницу между его цифрами в первом туре и втором – 35% – это почти треть украинцев, которые не за Зеленского, но против Порошенко, Тимошенко и Бойко. Избиратели могут быть недовольны качеством и эффективностью работы нынешней власти. Но возвращаться к старым лекалам они не готовы", – добавил Алексей Антипович.

Ближе к выборам альтернатива Зеленскому все же может появиться, прогнозируют эксперты. Особенно, если недовольство его деятельностью будет усугубляться.

По мнению Гараня, у граждан постепенно накапливается разочарование в новых лицах, которые не проявили особого профессионализма. И в противовес этой тенденции на первый план могут выйти представитель среды новых демократически настроенных лидеров или же ставленник условного "олигархического консенсуса".

"Это может быть и кто-то из тех, кого принято называть крепкими хозяйственниками. Или же политики местного уровня, или люди, которые имеют за плечами политический опыт, но не были при этом запятнаны", – допустил политолог.

Вряд ли возможно появление на большой политической арене "копии" Зеленского. Но если через некоторое время он отойдет от политики, то на смену ему может прийти политик центристского толка из его же партии, допустил Фесенко.

"На сегодня ближе всех к этой роли Дмитрий Разумков. Но кто знает, что будет дальше. Опыт украинской политики свидетельствует о том, что будущий претендент на должность президента может появиться в кресле премьер-министра. Но только при условии достаточно успешной деятельности или если определенный сегмент украинского общества начнет его воспринимать как "своего" и как приемлемую альтернативу действующему главе государства", – отметил политолог.

Однако он сомневается, что на эту роль могут претендовать нынешний или предыдущий руководители Кабинета министров. Еще один из возможных сценариев – поиск альтернативы, которая бы контрастировала Зеленскому.

"Например, вместо человека из неполитической среды – "из народа" – украинцы могут искать очень компетентного и достаточно опытного претендента на роль руководителя государства, но не из "старых" политических элит. Впрочем, если произойдет чрезмерная разбалансировка центральной власти, то у части избирателей может возникнуть спрос на "сильную руку" и авторитарного лидера", – допустил Фесенко.

Разумков, как считают политологи, может стать "внутренней альтернативой" Зеленскому, если тот решит уйти из политики (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока на горизонте нет политика, который бы обладал тем же набором качеств – "открытостью" и "близостью к людям, что и Зеленский", считает Антипович.

"Дайте альтернативу, выведите его или ее на телеканалы, сделайте узнаваемым на 100%, и тогда у Зеленского появится оппонент и конкурент", – уточнил директор группы "Рейтинг".

Не исключено, что "гасить" народное недовольство в будущем Зеленский продолжит за счет правительства или парламента, переводя на них стрелы критики. И будет менять их каждый раз, как только его рейтинги будут "проседать". Но учитывая "кадровый голод", на который жаловался президент во время пресс-конференции, вряд ли на ближайшие четыре года наберется столько запасных игроков.

И не факт, что такой подход оправдает себя. В своем восприятии украинцы отделяют Зеленского от власти. Это, среди прочего, подтверждается тем, что его рейтинг и поддержка остаются прочными, в отличие от остальных институтов власти.