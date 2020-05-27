Эксперты пояснили, за счет чего Зеленский удерживает высокий рейтинг

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сторонники Зеленского положительно оценивают скорее его личную активность - старания и стремление

Эксперты считают, что высокий рейтинг Владимира Зеленского удерживается из-за большого кредита доверия к нему по сравнению к остальным политикам. Также они назвали причиной отсутствие альтернативы выбора.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Опять 75: за счет чего Зеленскому удалось сохранить высокий рейтинг".

По мнению политолога Владимира Фесенко, сторонники Зеленского положительно оценивают скорее его личную активность - старания и стремление, а не уровень реализации обещаний или ожиданий. Во-вторых, ответственность за проблемы в стране они перекладывают на другие государственные институты - правительство или парламент - рейтинги которых значительно ниже, чем у президента.

"То есть "наш парень" старается, пытается изменить страну к лучшему, хотя и не все у него получается, есть ошибки и проблемы. Косвенно это свидетельствует о сохранении аванса доверия к Зеленскому со стороны большинства его сторонников", - пояснил РБК-Украина Фесенко.

В то же время генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто отметил, что высокий кредит доверия к Зеленскому еще не иссяк. Он также уточнил, что поддержка и рейтинги так называемых старых системных политиков сейчас достаточно низкие. Поэтому электоральный рейтинг Зеленского остается таким высоким, так как избиратели не видят альтернативы, объяснил Паниотто.

Высокие оценки Зеленского среди населения сдобрены "хорошим пиаром" и "популистскими мерами", считает профессор НаУКМА, научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань.

Кроме того, высокий рейтинг Зеленского обусловлен проблемой альтернативы, считает Гарань. Выбирая между всеми представителями нынешнего политикума, перед людьми возникает вопрос: "а кто, если не Зеленский?".

Директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович, в свою очередь, полагает, что положительное отношение к Зеленскому во многом основывается на его "близости к народу". Это положительное отношение, по его словам, предопределяет и электоральный рейтинг Зеленского. К тому же у президента самый низкий показатель недоверия по сравнению со всеми другими оппозиционными политиками, отметил Антипович.

"Из-за этой в определенной мере безальтернативности за него готовы проголосовать 40% в первом туре и те же самые 73-75% избирателей - во втором. К примеру, если взять эту разницу между отметкой в первом туре и втором - 35% - это почти треть украинцев, которые не за Зеленского, но против Порошенко, Тимошенко и Бойко. Избиратели могут быть недовольны качеством и эффективностью работы нынешней власти. Но возвращаться к старым лекалам они не готовы", - добавил социолог.

Напомним, оценивая действия органов власти в апреле-мае этого года, 47% украинцев ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского.

Ранее сообшалось, что если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали 39,3% граждан.

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Автор: Уляна Безпалько