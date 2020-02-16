Эксперты прогнозируют снижение курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара незначительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,58 грн до 24,48 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,50/24,53 до 24,45/24,47 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,38/24,63 до 24,32/24,53 (-0,3%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.

Отметим, улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ - отмена покупке валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). Однако, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.