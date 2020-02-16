Експерти прогнозують зниження курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара незначно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,58 грн до 24,48 грн (-0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,50/24,53 до 24,45/24,47 (-0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,38/24,63 до 24,32/24,53 (-0,3%/-0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що поточний рік курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.

Зазначимо, поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) можливість продовжувати валютну лібералізацію. В планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов'язання (контракти, оплата кредитів). Однак, такий революційний крок можливий, але для цього як мінімум повинна бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.