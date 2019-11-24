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Експерти прогнозують зниження курсу долара

Новини » Економіка     24.11.2019 - 08:20
Експерти прогнозують зниження курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс може впасти нижче рівня 24 грн/долар

Курс долара до гривні може продовжити зниження у разі позитивного рішення щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, український валютний ринок завмер, а курс п'ятницю, 22 листопада знаходився на рівні 24,18 гривень за долар, практично не змінившись за тиждень.

"У разі позитивного рішення МВФ ми можемо очікувати продовження зниження курсу долара і подолання позначки в 24 гривні за долар", - сказав він.

Пархоменко нагадав, що курс долара до гривні зараз знаходиться на мінімальних значеннях за останні кілька років.

"Зміцнення гривні до таких значень стало можливим за рахунок останніх аукціонів Мінфіну, які сформували попит на гривню. У теж час, попит за долар на ринку значною мірою просів. Якщо раніше основний попит на долар формувався за рахунок попиту з боку "Нафтогазу", то зараз за рахунок виходу на ринки капіталу компанія не потребує доларової ліквідності, що дозволило їй знизити попит на долар. Це і не дає можливості долару рости в поточний момент", - вважає аналітик.

На його думку, зараз на ринку формується брак гривневої ліквідності, що штовхає курс долара все нижче.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Він очікує прогресу вже в цьому році.

Раніше директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

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Теми: Курс долара
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