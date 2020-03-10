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Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Новости » Экономика     10.03.2020 - 15:34
Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост курса доллара может спровоцировать панику на рынке

Курс доллара после резкого скачка утром 10 марта может продолжить рост. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, на текущих отметках курс доллара может стабилизироваться в случае единого фронта со стороны НБУ, Минфина и главы правительства.

Однако, как отметил аналитик, до обеда не было ни одного брифинга и заявлений со стороны властей.

"Ясно одно - мы в ближайшее время пройдем отметку в 26 гривен за доллар", - сказал он.

По его словам, пока активно работает только НБУ, который продает доллары и сдерживает темпы падения гривны.

"Наверное, для действий правительства нужна паника на рынке, которая будет после роста выше 27 гривен. Если темпы падения гривны усилятся, то паники не избежать", - добавил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины сегодня, 10 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро.

Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов.

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Темы: Курс доллара
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