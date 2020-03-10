ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерти прогнозують подальше зростання курсу долара

Новини » Економіка     10.03.2020 - 15:34
Експерти прогнозують подальше зростання курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання курсу долара може спровокувати паніку на ринку

Курс долара після різкого стрибка вранці 10 березня може продовжити зростання. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, на поточних відмітках курс долара може стабілізуватися у випадку єдиного фронту з боку НБУ, Мінфіну і голови уряду.

Проте, як зазначив аналітик, до обіду не було жодного брифінгу і заяв з боку влади.

"Ясно одне - ми найближчим часом пройдемо відмітку у 26 гривень за долар", - сказав він.

За його словами, поки активно працює тільки НБУ, який продає долари і стримує темпи падіння гривні.

"Мабуть, для дій уряду потрібна паніка на ринку, яка буде після зростання вище 27 гривень. Якщо темпи падіння гривні посиляться, то паніки не уникнути", - додав аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро.

Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів.

Аналітики назвали причину різкого стрибка курсу долара Курс долара злетів на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся