Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар будет стоить дороже 25 грн

В течение следующей недели ожидается дальнейший рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, доллар рос на рынке с прошлого четверга, наиболее интенсивный рост пришелся на текущей неделе на вторник и среду, когда он и достиг своего локального максимума. "Уже в четверг доллар скорректировался, но в ближайшую неделю рост валюты может быть продолжен", - добавил он.

Аналитик также напомнил о заявлении главы НБУ Якова Смолия, по словам которого колебания курса гривны, наблюдающиеся в последнее время, являются закономерным процессом, учитывая политику гибкого курсообразования, проводимую Нацбанком.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,3-3,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,19 грн до 24,88 грн (+2,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,10/24,13 до 24,66/24,70 (+2,3%/+2,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,00/24,26 до 24,60/25,05 (+2,5%/+3,3%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,1% до 1,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, 2 октября курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос до уровня 25 гривен за доллар. В то же время, на наличном рынке курс вырос до 25-26 гривен за доллар.

Уже 3 октября доллар начал дешеветь и к закрытию межбанка курс упал до уровня 24,60 гривен за доллар.

Однако 4 октября курс доллара на межбанке снова вырос до уровня 24,80 грн/доллар.