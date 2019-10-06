Експерти прогнозують подальше зростання курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар буде коштувати дорожче 25 грн

Протягом наступного тижня очікується подальше зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, долар зростав на ринку з минулого четверга, найбільш інтенсивне зростання відбулося на поточному тижні на вівторок і середу, коли він досяг свого локального максимуму. "Вже в четвер долар скоректувався, але в найближчий тиждень зростання валюти може бути продовжене", - додав він.

Аналітик також нагадав про заяву голови НБУ Якова Смолія, за словами якого коливання курсу гривні, що спостерігаються останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 2,3-3,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,19 грн до 24,88 грн (+2,9%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,10/24,13 до 24,66/24,70 (+2,3%/+2,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,00/24,26 до 24,60/25,05 (+2,5%/+3,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,1% до 1,9% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 жовтня, курс долара на міжбанківському валютному ринку виріс до рівня 25 гривень за долар. У той же час, на готівковому ринку курс виріс до 25-26 гривень за долар.

Вже 3 жовтня долар почав дешевшати і до закриття міжбанку курс впав до рівня 24,60 гривень за долар.

Проте 4 жовтня курс долара на міжбанку знову зріс до рівня 24,80 грн/долар.