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Эксперты ожидают незначительного роста курса доллара на ближайшей неделе

НовостиФинансы    06.06.2018 - 14:05
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Краткосрочными рисками для курса на сегодня являются выплаты по госдолгу и ухудшение условий внешней торговли

Аналитики ожидают незначительного роста курса доллара на ближайшей неделе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,2 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26/26,2 гривен", - отметил он.

По словам эксперта, на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар незначительно вырос по отношению к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%. Среднесрочно доллар остается в "боковике", в диапазоне 26,0-26,4грн.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,10 гривен до 26,16 гривен, или на 0,2%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,14 гривен до 26,17 гривен, или на 0,1%.Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 25,86/26,11 до 25,92/26,15.

"Таким образом, покупка выросла на 0,2%, а продажа – на 0,1%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей", - сообщил Иосуб.

Напомним, в НБУ назвали краткосрочные риски для курса гривны.

 

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,15 гривны/доллар НБУ на 6 июня ослабил курс гривны до 26,15 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, аналитики, прогноз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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