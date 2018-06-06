Експерти очікують незначного зростання курсу долара на найближчому тижні

Короткостроковими ризиками для курсу на сьогодні є виплати за держборгом і погіршення умов зовнішньої торгівлі

Аналітики очікують незначного зростання курсу долара на найближчому тижні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання курсу долара. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26/26,2 гривень", - зазначив він.

За словами експерта, на минулому тижні, з минулої середи, долар незначно зріс по відношенню до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,2%. Середньостроково долар залишається в "боковику", в діапазоні 26,0-26,4 грн.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,10 гривень до 26,16 гривень, або на 0,2%.

Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час зріс з 26,14 гривень до 26,17 гривень, або на 0,1%.Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 25,86/26,11 до 25,92/26,15.

"Таким чином, купівля зросла на 0,2%, а продаж – на 0,1%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання покупки у порівнянні з продажем", - повідомив Иосуб.

Нагадаємо, в НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні.