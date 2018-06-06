Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Експерти очікують незначного зростання курсу долара на найближчому тижні

НовиниФінанси    06.06.2018 - 14:05
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Короткостроковими ризиками для курсу на сьогодні є виплати за держборгом і погіршення умов зовнішньої торгівлі

Аналітики очікують незначного зростання курсу долара на найближчому тижні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання курсу долара. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26/26,2 гривень", - зазначив він.

За словами експерта, на минулому тижні, з минулої середи, долар незначно зріс по відношенню до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,2%. Середньостроково долар залишається в "боковику", в діапазоні 26,0-26,4 грн.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,10 гривень до 26,16 гривень, або на 0,2%.

Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час зріс з 26,14 гривень до 26,17 гривень, або на 0,1%.Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 25,86/26,11 до 25,92/26,15.

"Таким чином, купівля зросла на 0,2%, а продаж – на 0,1%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9% за рахунок більш швидкого зростання покупки у порівнянні з продажем", - повідомив Иосуб.

Нагадаємо, в НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні.

 

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,15 гривні/долар НБУ на 6 червня послабив курс гривні до 26,15 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, аналитики, прогноз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top