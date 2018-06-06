В НБУ назвали краткосрочные риски для курса гривны

На сегодня в НБУ видят хорошие условия внешней торговли для Украины

Краткосрочными рисками для курса гривны на сегодня являются изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Если посмотреть на динамику курса гривны и сравнить с другими странами, то в этом году гривна была одной из самых сильных валют. Объяснение простое. Мы видим хорошие условия торговли для Украины", - отметил Сологуб.

В то же время, по его словам, Украине все равно нужна "подушка безопасности" в виде программы МВФ, которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли.

"Если говорить о рисках, а не оценивать их вероятность, то наиболее значительные - это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по госдолгу", - подчеркнул Сологуб.

Он также добавил, что на сегодня даже без денег МВФ страна постепенно справляется с погашением долгов.

"В принципе, для этих целей хватит резервов. Но надо понимать, что отсутствие программы МВФ и другой помощи негативно влияет на экономические ожидания, в том числе привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов. И не то, чтобы это влияло на экономические показатели уже завтра, это, скорее, последствия на среднесрочную перспективу", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины в мае сократились на 1,6%.